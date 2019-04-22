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توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة وغبار على عدة مناطق

توقعات الأرصاد لطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة وغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة في تقريرھا عن حالة الطقس، ليوم اليوم الثلاثاء، من استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقیة على مناطق الشرقیة ونجران والرياض ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبیة.

كما توقعت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، سماء غائمة جزئیاً تتخللھا سحب رعدية ممطرة على مرتفعات كل من جازان وعسیر والباحة والطائف، فیما يُتوقع تسجیل أعلى درجة حرارة غداً في مكة المكرمة (37 درجة)، وأدنى درجة حرارة (4) في محافظة طريف.

 

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