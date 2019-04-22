إمارة عسير تكشف حقيقة القبض على 36 شاباً وفتاة داخل ديوانية قهوة

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تواصل – عسير:

أصدرت إمارة منطقة عسير، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، كشفت خلاله حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن دخول أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لإحدى ديوانيات القهوة بأبها، وإصدار أمر بإقفال البوابات وعدم خروج من فيها إلا بعد إبراز الهوية الوطنية وبطاقة العائلة.

ونفت الإمارة ذلك جملة وتفصيلا، كما شددت على عدم صحة القبض على 36 شابا وشابة من داخل ديونيات القهوة وإحالتهم للنيابة كما ردد البعض.

وأكدت إمارة عسير، في بيانها، على ملاحقة ومحاسبة ناشري الشائعات ومثيري الفتنة، معتبرة أن ذلك يعد من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام، مطالبة بضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

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