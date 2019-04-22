الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

تنفيذ حُكم القتل في «صدام حسين» بجدة.. بيان من الداخلية

تنفيذ حُكم القتل في «صدام حسين» بجدة.. بيان من الداخلية

اليمن.. ميليشيات الحوثي تنشر أدوية قاتلة بمناطق سيطرتها

اليمن.. ميليشيات الحوثي تنشر أدوية قاتلة بمناطق سيطرتها
0

تواصل – وكالات:

أكدت مصادر مطلعة، أن ميليشيات الحوثي عمدت إلى نشر أدوية قاتلة بينهم نتيجة التلاعب بهيئة الأدوية وتكليف غير الأكْفَاء في عددٍ من مفاصل الهيئة، بالإضافة إلى استيرادها أدوية دون اختبار جودتها، وترويج كميات كبيرة من الأدوية التي تؤدي إلى إدمان الشباب واستغلال تلك الأدوية المخدرة لاستقطابهم إلى صفوفها، في جريمة جديدة ضد الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك بعد أن عينت الميليشيا الحوثية القيادي الحوثي محمد المداني رئيساً لهيئة الأدوية، وأنشأت شركات جديدة تابعة لها، وأغرقت عن طريقها مناطق سيطرتها بالعديد من الأدوية ضعيفة الجودة والمزورة والمصنعة بالأعشاب غير الموثوقة إطلاقاً.

وعبثت ميليشيات الحوثي بالقطاع الصحي بشكل كبير في اليمن واستهدفت عشرات المستشفيات، وعطلت 50 % منه، بالإضافة إلى احتكار خدمات المستشفيات الحكومية، وخصصت أسرتها لصالحها واتخذت بعض المستشفيات كثكنات عسكرية وحرمت المدنيين من العلاج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف يتعامل مرضى «القلب» مع تغير موعد الدواء في رمضان؟.. استشاري يجيب

كيف يتعامل مرضى «القلب» مع تغير موعد الدواء في رمضان؟.. استشاري يجيب

الربيعة: تدشين مشروع لدعم التعليم في اليمن.. يخدم 50 ألف طالب

الربيعة: تدشين مشروع لدعم التعليم في اليمن.. يخدم 50 ألف طالب

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

اليمن.. مصرع مدنيين اثنين جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

اليمن.. مصرع مدنيين اثنين جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد
لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>