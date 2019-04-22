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وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. هنا طريقة التقديم

وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.. هنا طريقة التقديم
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تواصل – الرياض:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة.
2- محلل تقارير.
3- مشرف قسم خدمات الطعام.
4- مساعد أول سلسلة الإمدادات.
5- مساعد أول سلسلة التوريد.
6- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.
7- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
8- مأمور سنترال.

طريقة التقديم:
1- أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة:اضغط هنا

2- محلل تقارير:اضغط هنا

3- مشرف قسم خدمات الطعام:اضغط هنا

4- مساعد أول سلسلة الإمدادات:اضغط هنا

5- مساعد أول سلسلة التوريد:اضغط هنا

6- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية:اضغط هنا

7- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية:اضغط هنا

8- مأمور سنترال:اضغط هنا

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