شاهد.. أبراج سكنية تترنح بسبب زلزال في الفلبين

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يظهر مدى تأثر الأبراج السكنية في الفلبين بالزلزال العنيف الذي ضرب البلاد اليوم.

وظهرت العديد من الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع، في المقطع تترنح وتتمايل في مشهد مروع؛ جراء الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد ظهر اليوم الاثنين، وتسبب في سقوط مبنيين على الأقل.

يذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم الاثنين في انهيار مبنيين على الأقل تحت تأثير زلزال قوي ضرب شمال الفلبين، وفقاً لما ذكره مسؤول محلي.

وكان المعهد الأمريكي للجيولوجيا أعلن في وقت سابق أن زلزالاً بقوة 6.3 درجة ضرب الفلبين حيث اهتزت مبان في العاصمة مانيلا. ووقع الزلزال عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي (09:11 بتوقيت غرينتش) على عمق 40 كيلومتراً.