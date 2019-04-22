«الزكاة والدخل» تحدد آخر موعد لتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية

تواصل – واس:

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن يوم الثلاثاء 25/8 /1440هـ، الموافق 30/ 4/ 2019م، هو الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الزكوية المحددة للمنشآت التجارية الخاضعة للزكاة، وكذلك الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل للشركات غير السعودية الخاضعة لضريبة الدخل التي ينتهي العام المالي لها في 31 ديسمبر 2018م.

وحثت “الهيئة” جميع الشركات والمؤسسات المكلفة بالزكاة الشرعية وضريبة الدخل المبادرة بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحق بموجبها، قبل نهاية تلك المهلة بوقت كافٍ حتى يتسنى لها منح التسهيلات والشهادات المطلوبة في الوقت المناسب، حيث تستطيع جميع المنشآت إنهاء كل إجراءاتها الزكوية والضريبية حتى تسلم الشهادة الفورية إلكترونياً عن طريقالبوابة الإلكترونية.

واعتمدت “الهيئة” على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للمنشآت، بحيث تسهل عملية تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية على المنشآت وتبسيطاً لإجراءات حصول المكلفين على الخدمات وسرعة تنفيذها، وذلك من خلال أكثر من 59 خدمة إلكترونية متوفرة في البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل الجهة المسؤولة وأداة الوصل بين دافعي الزكاة ومستحقيها من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، حيث تقوم الهيئة بجباية المبالغ الزكوية التي تحصلها من الشركات والمؤسسات الخاضعة وتحويلها مباشرةً إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منها على مستحقي الزكاة المسجلين في وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.