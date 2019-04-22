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«التقاعد» توضح مدى إمكانية ضم الخدمة الحكومية للعائدين للعمل مجدداً

«التقاعد» توضح مدى إمكانية ضم الخدمة الحكومية للعائدين للعمل مجدداً
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تواصل – الرياض:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن للعائدين للخدمة الحكومية ممن سبق لهم التعويض عن خدماتهم السابقة، بالتقدم لطلب ضمّها إلى خدماتهم الحالية الخاضعة لنظام التقاعد قبل نهاية المهلة النظامية.

هذا ويتيح نظام التقاعد إمكانية ضم الخدمات السابقة بشرط التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة للخدمة. حيث أوقفت المؤسسة استقبال طلبات هذه الخدمة ورقياً ابتداءً من 1 أبريل 2019م ويمكن التقديم عليها فقط من خلال الخدمة الإلكترونية من موقع المؤسسة (هنا الرابط).

وفي هذا السياق، أوضح مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية الأستاذ سعود بن سليمان الجهني أن المؤسسة بادرت مؤخراً بإطلاق حملة استباقية تشتمل على رسائل نصية عبر الجوال لإشعار العائدين للخدمة بالمهلة النظامية، في حال رغبتهم بضم خدماتهم السابقة.

وأضاف أنه تم حصر من تنطبق عليهم أحكام المادة 32 من نظام التقاعد المدني 1393هـ والمادة 27 من نظام التقاعد العسكري 1395هـ الذين لديهم خدمات سابقة محتسبة لغرض التقاعد، وسبق التعويض عنها من خلال الاستفادة من بيانات المشتركين وبيانات المتقاعدين المتوفرة لدى المؤسسة.

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