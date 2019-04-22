بالأسماء.. خادم الحرمين يوافق على منح 88 مواطناً ومقيماً «ميدالية الاستحقاق»

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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “60 ” مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات وهم :

حسين محمد با ناصر ، الرقيب أول/ ثابت محمد الخيبري ، عبدالله ناصر التيجاني ، جندي أول / ياسر عبدالله عسيري ، أحمد علي الزهراني ، الجندي / مبارك أحمد الريعي ، الأمير / بدر سعود سعد آل سعود ، سلطان حمود الشنبري ، بسام محبوب القرشي ، لؤي طلال الحسني ، ابراهيم محمد الاحيدب ، الوكيل رقيب/ حمود عائض الزهراني ، علي سعيد الغامدي ، غسان غازي سعيد نتو ، بندر غزاي العتيبي ، حسين حسن المطيري ، مطر عفات العنزي ، نواف بندر القميزي ، محمد عبدالرحمن علي دخيل ، عقيد بحري ركن / راشد عبدالله الطبيب ، عبدالله جار الله الحربي ، خالد ذياب العجمي ، رقيب أول/ خالد فائز الشهري ، الرائد / علوان سعد الشمراني ، هاشم مدني أبو عوف ، فراس مهدي اليامي ، احسان عبدالرحمن عبدالله فارس ، سعد محمد الدوسري ، العقيد/ خالد سليمان الفراج ، وكيل رقيب/ عبدالرحمن حسن عسيري ، مها خالد السديري ، العريف / محمد عبده حمدي ، العريف/ سليمان احمد مجرشي ، الوكيل رقيب/ ماهر عتيق الحربي ، مسفر محمد الشمري ، الرائد/ محمد راشد العتيبي ، العريف/ بدر عايد الشمري ، الوكيل رقيب/ هلال مهدي السبيعي ، الرقيب أول/ خالد عبيد الحربي ، حسين احمد الصعيب ، بدر عائض الحارثي ، الرقيب / مالك عبدالرحمن المالكي ، تركي خلف الحربي ، حسان محسن الهذلي ، رئيس رقباء / حسين محمد العاموي ، زكريا أحمد قاضي ، سامر صالح الجهني ، النقيب/ محمد عبدالرحمن دغريري ، محمد يوسف حلمي ، الرئيس رقباء/ عبدالله سالم الشهري ، الرئيس رقباء / حسن صالح الغامدي ، الرئيس رقباء / صالح علي سعد القرني ، الرقيب أول / صالح علي عبدالرحمن القرني , علي محمد أبو اثنين ، حمود فهد العتيبي ، عبدالله فلاح السهلي ، مبارك حمد آل معجبه ، العريف/ مسفر علي القحطاني ، الوكيل الرقيب/ خالد سعود البقمي ، العريف / صادق علي الحسن.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ “28” مقيماً لتبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات وهم :

بندر محمد القطاع ، يوسف علي محمد مري ، عدنان عبدالعلي ، حسن عبدالجواد طه ، أسامه مرزوق ابو جامع ، ماهر محمد مصطفى بركسية ، اسماعيل علي فتيني سالم بس ، أحمد محمود علي ابو زر ، معتصم محمد منيب سكجها ، جوجو اوغستين اوغستين ، عماد محمود قصاب ، طارق رضوان الحزوني ، غازي احمد سعد الدين ، محمد هشام صالح ، رفيق أيوب الاسلام علي مياه، منذر حسين عبدالحميد الدقس ، أحمد صالح شيخان الجابري ، محمد نافيد فقير محمد ، عدنان عبدالله باحويرث ، أشرف لطفي موعد ، محمد أحمد محمد ميري ، عبدالله محمد محرز الزريقي ، خالد خضر عرابي ، عمار محمود قصاب ، محمد بسام ، رامي داود علي ، هاني بشير نبهان جباره ، يحيى طالع يحيى الدريني.