فيديو.. هذا ما وجده رجال الأمن في وكر الإرهابيين الأربعة بـ«الزلفي»

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عرضت رئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، بعض المضبوطات التي عُثر عليها في وكر الإرهابيين الأربعة الذين تم القضاء عليهم في الزلفي بمنطقة الرياض.

وكانت تلك المضبوطات مخبأة داخل إحدى الاستراحات، وتنوعت بين قنابل وأحزمة ناسفة وأسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد قابلة للتفجير والاشتعال:

وجاءت المضبوطات كالتالي:

– عدد (5) أحزمة ناسفة، منها (4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

– عدد (64) قنابل يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد (25) كوع سباحة مشركة.

– عدد (61) ماسورة سباكة مشركة، منها (9) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد (3) جوالات مشركة.

– عدد (3) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

– عدد (2) سلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد (6) مسدسات، وعدد (11) سلاحاً أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية.

– أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها (74.900) كجم.

– مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعة من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

– جهازا اتصال لاسلكي، وجهازا كمبيوتر محمول.

– مجموعة من بطاقات الصراف الآلي + بطاقتين هوية وطنية + مبلغ مالي يقدر بـ (228) مئتين وثمانية وعشرين ريالاً.

– ورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة.

– عدد من المنشورات والأقراص الضوئية (CD) ذات محتوى مرتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي.