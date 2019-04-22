فتح باب التسجيل للجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية وفقاً للاعتبارات التالية :

1- سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA

2- يبدأ التسجيل اعتباراً من ( الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 26 / شعبان / 1440هـ الموافق 1 / 5 / 2019م ، وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 3 / رمضان / 1440هـ الموافق 8 / 5 / 2019م ) وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة.

3- تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفى لتلك المعلومات.

4- سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني.

5-ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني WWW.SANG.GOV.SA