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نمر سومطري نادر يهاجم حارسة حديقة

نمر سومطري نادر يهاجم حارسة حديقة
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تواصل – وكالات:

قال مسؤولون إن نمراً من فصيلة نادرة هاجم حارسة في حديقة حيوان مدينة توبيكا بولاية كانساس الأميركية، أمس السبت، فأصاب رأسها ورقبتها قبل أن ينجح عاملون آخرون في إغواء الحيوان بالطعام للانصراف عنها.

وقالت مولي هادفيلد المتحدثة باسم المدينة عبر الهاتف، إن الحارسة كانت في حالة من الوعي عندما نقلت إلى المستشفى الذي وصف حالتها بالمستقرة.

وأشار برندن وايلي، مدير حديقة الحيوان في مؤتمر صحفي، إلى أن الضحية، وهي حارسة النمور الرئيسية في حديقة حيوان ومركز الرعاية في توبيكا، كانت في منطقة مفتوحة خاصة بالنمور عندما تعرضت للهجوم.

وأضاف أن النمر السومطري البالغ من العمر سبع سنوات، ويدعى سانجيف، دخل المنطقة بطريقة أو بأخرى وهو ما يفترض ألا يحدث أبداً عندما يكون هناك شخص في الداخل.

وقال وايلي “هناك خطأ ما هنا” مضيفاً أن الواقعة قيد التحقيق. وتابع “شهد بعض زملائنا أموراً ترجو ألا تشهدها أبداً خلال حياتك المهنية”.

وأوضح أن بعض زوار حديقة الحيوان رأوا سانجيف وهو يهاجم الحارسة التي أصيبت بتهتكات وجروح غائرة في الرأس والرقبة كما أصيبت في ظهرها وإحدى ذراعيها.

وقال وايلي إن عاملين في الحديقة تمكنوا بعد عشر دقائق من إغواء النمر بحصته من الغذاء للدخول في قفص.

وأغلقت الحديقة لمدة 45 دقيقة بعد الهجوم وأبقى الحراس على النمور الستة فيها داخل القفص بما في ذلك سانجيف وصغاره الأربعة. وسمح لجميع النمور بدخول المنطقة المفتوحة باستثناء سانجيف.

وقال وايلي “تصرف سانجيف بالطريقة التي يتصرف بها أي نمر عندما يدخل أحدٌ منطقته” مضيفاً أنه لا يوجد على الإطلاق ما يدعو “لقتل سانجيف”.

ونمور سومطرة معرضة بشدة لخطر الانقراض ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن أقل من 400 منها تعيش في البرية.

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