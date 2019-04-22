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بالأرقام.. السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً الشهر الماضي

بالأرقام.. السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً الشهر الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مارس 2019 مقارنةً بشهر فبراير الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال شهر مارس.

وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).

وجاء كلٌ من (قرع عسلي، وبرتقال أبوصرة مصري، وطماطم محلي، وطماطم مستورد، وكوسة محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب “بطيخ” محلي، ورمان هندي، وهيل هندي، وبطاطس وسط محلي، وخس محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجلت (مناديل ورق محلي “فاين”، وصابون سائل للأواني “فيري”، وشماغ البسام، وعباءة نسائية، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وشيلة “طرحة”، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وفحم).

أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (كشف طبيب أسنان، وخياطة للنساء والبنات، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أطفال، وخياطة للرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (إقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وتكلفة طبخ الذبيحة).

السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير 2019

السلعةوحدة القياسمتوسط السعر فبراير 2019متوسط السعر مارس 2019نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية
قرع عسلي1 كجم6.426.795.71
برتقال أبوصرة مصري1 كجم4.134.34.11
طماطم محلي1 كجم4.554.73.41
طماطم مستورد1 كجم4.84.963.31
كوسة محلي1 كجم5.215.372.99
ثانياً: السلع غير الغذائية
مناديل ورق محلي “فاين”علبة2.682.783.43
صابون سائل للأواني “فيري”1 لتر12.7312.981.96
شماغ “البسام”شماغ109.18109.640.42
عباءة نسائيةعباءة104.22104.580.35
فانلة داخلية نصف كم “الأصيل”فانلة11.4511.480.34
ثالثاً: الخدمات
كشف طبيب أسنانزيارة153.91157.632.42
خياطة للنساء والبناتتفصيل ثوب55.4556.62.07
شقة مفروشةتكلفة216.84221.031.93
كشف طبيب أطفالزيارة65.6266.180.85
خياطة للرجال والأولادتفصيل ثوب84.985.590.82
رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
غنم نجديخروف1112.081129.491.57
غنم حريخروف1013.971028.281.41
غنم نعيميخروف1111.681123.671.08
غنم سواكنيخروف736.14742.50.86
تيس بلدي “جذع”تيس712.14716.430.6
خامساً: السلع الإنشائية
حديد تسليح 8 مم وطنيطن2574.912819.449.5
حديد تسليح 10 مم وطنيطن2584.812826.239.34
حديد تسليح 14 مم وطنيطن2309.122476.47.24
حديد تسليح 12 مم وطنيطن2308.812476.237.24
حديد تسليح 16 مم وطنيطن2308.672475.917.24

السلع الأكثر انخفاضاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير 2019

السلعةوحدة القياسفبراير 2019مارس 2019نسبة التغير
أولاً: السلع الغذائية
حبحب “بطيخ” محلي1 كجم2.772.664.15
رمان هندي1 كجم12.9212.394.1
هيل هندي1 كجم116.68112.633.47
بطاطس وسط محلي1 كجم3.593.483.2
خس محلي1 كجم6.15.923.05
ثانياً: السلع غير الغذائية
عقال سوريعقال27.5527.11.65
مبيد حشرات بخاخ “ريد”عبوة9.719.561.5
شيلة “طرحة”شيلة24.1723.861.29
ثوب صيفي رجالي “الأصيل”ثوب83.6582.771.05
فحم1 كجم7.347.30.63
ثالثاً: الخدمات
إقامة بالفنادقأجرة غرفة واحدة436.13423.692.85
نفقات الحفلات والأفراحتكلفة13365.9713073.612.19
كشف طبيب عامزيارة47.5247.30.47
إصلاح سيارة “ميكانيكا”أجرة إصلاح90.5990.50.1
تكلفة طبخ الذبيحةتكلفة245.82245.660.06
رابعاً: السلع الإنشائية
خشب روماني3 م1014.861004.21.05
خشب تيك إفريقي3 م4503.0744700.73
ألمونيوم (حلق جنب سعودي)5.8 م66.0165.640.56
خرسانة مقاوم 350 ك3 م190.82189.980.44
إسمنت أبيض وطنيكيس 50 كجم38.7438.580.39
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