الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

«حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة

تنفيذ حُكم القتل في «صدام حسين» بجدة.. بيان من الداخلية

تنفيذ حُكم القتل في «صدام حسين» بجدة.. بيان من الداخلية

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

«الصحة» تقدم 8 نصائح مهمة جدًا للنساء الحوامل

«الصحة» تقدم 8 نصائح مهمة جدًا للنساء الحوامل
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت “الصحة” في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من النصائح الصحية الخاصة للحوامل وذلك ضمن السلسلة التوعوية تحت شعار لحمل_صحي ، وقدمت 8 إرشادات للحوامل، وهي :

1. التأكد من أخذ اللقاحات المناسبة قبل الحمل

2. تناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم

3. تناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر

4. ضرورة مناقشة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو مكملات غذائية

5. تجنب تناول اللحم والبيض غير المطبوخ الذي قد يحتوي على جرثومة الليستيـريا المسببة للإجهاض أو ولادة جنين متوفى.

6. الطريقة المثالية لكيفية نوم الحامل، هي النوم على إحدى الجانبين مع تدعيم البطن بوسائد، ووضع وسادة بين الركبتين

7. الحرص على القيلولة، مع التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية قبل النوم

8. تجنب النوم على الظهر الذي يؤدي إلى نقص وصول الدم والأكسجين للجنين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مخالفات جسيمة في مجمع طبي بالرياض.. والصحة تعلن عن إجراءاتها

مخالفات جسيمة في مجمع طبي بالرياض.. والصحة تعلن عن إجراءاتها

إنفوجراف.. 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء مناسك العمرة

إنفوجراف.. 7 نصائح لـ«حلاقة» آمنة بعد أداء مناسك العمرة

بالفيديو.. «الصحة» تعرض أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية

بالفيديو.. «الصحة» تعرض أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألفًا من موظفيها

«الصحة» ترد على الأنباء المتداولة بشأن نقل 220 ألفًا من موظفيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد
لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>