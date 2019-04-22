«سامسونج» تؤجل إطلاق «جالاكسي فولد»

تواصل – وكالات:

أجلّت شركة سامسونج حدثها الخاص بإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي “غالاكسي فولد”، في الصين، ليُثير هذا القرار شكوكاً في مستقبل الهاتف الذي يبدو أنه غير مستعد لدخول السوق، إذ كان من المقرر عقد حدثين لها في هونغ كونغ غداً وبعد غد.

وقالت الشركة إن سبب تأجيل حدث الإطلاق يتعلق بمشكلات في المكان. ويُشاع أن تأجيل حدثي الإطلاق سوف يؤثر على الأرجح على موعد شحن الهاتف الجديد في الصين. أما حدث إطلاق الهاتف المقرر في 26 أبريل الجاري في الولايات المتحدة فلم يطرأ عليه أي تغيير.

ويأتي تأجيل الحدث في أعقاب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن الهاتف يعاني من خلل في الشاشة بالنسبة لبعض المراجعين الصحفيين، وذلك بعد يوم أو يومين فقط من الاستخدام.