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أطعمة غير مناسبة للأم المرضعة.. تُمرض الأبناء

أطعمة غير مناسبة للأم المرضعة.. تُمرض الأبناء
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تواصل – وكالات:

تحمي الرضاعة الطبيعية الطفل من المشاكل التنفسية والحساسية والإسهال والتهابات الأذن، إلى جانب أنها توفر كل احتياجاته من المعادن والفيتامينات. لكن تسبب بعض الأطعمة التي قد تتناولها الأم الإمساك والمغص للطفل. لذلك عليك تجربة أكل هذه الأطعمة ومراقبة تأثيرها على الرضيع، فإذا لاحظت انزعاجه ووجود أعراض المغص تجنبيها طوال فترة الرضاعة.

منتجات الألبان.. 2.5 بالمائة من البشر لديهم حساسية ضد حليب البقر، فإذا كنت تشربين الحليب أو تأكلين منتجاته مثل الجبن، ولاحظت أن الطفل لديه إحساس بالانزعاج بعد 12 ساعة من الرضاعة عليك البحث عن بدائل للحليب خلال أشهر الرضاعة.

الكافيين.. ينتقل الكافيين الذي تتناوله الأم إلى الطفل عن طريق حليب الثدي، ويسبب الأرق للصغير وصعوبة النوم. يوجد الكافيين في القهوة والشاي والشوكولا ومشروبات الصودا.

بعض الخضراوات.. تسبب بعض أنواع الخضراوات مزيداً من الغازات للأم، وينتقل ذلك عبر الحليب إلى الرضيع. ولتقليل تأثير ذلك يمكنك تناول بعض هذه الخضراوات باعتدال شرط أن تكون مطبوخة، لكن الأفضل تجنّبها خلال فترة الرضاعة.

المكسرات.. بعض الأطفال تكون لديهم حساسية من أكل المكسرات، وقد يظهر تأثير ذلك على الرضيع إذا تناولت الأم المرضعة المكسرات. فإذا لاحظت بعض أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي أو انسداد الأنف المستمر بعد تناولك المكسرات يعني ذلك أن طفلك لديه حساسية منها، والأفضل تجنّبها خلال أشهر الرضاعة.

 

 

 

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