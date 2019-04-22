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«وادي المشقر» يتحول إلى نهر جارٍ طوال العام.. تعرف على السبب (صور)

«وادي المشقر» يتحول إلى نهر جارٍ طوال العام.. تعرف على السبب (صور)
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تواصل – متابعات:

قال مختص في التراث العمراني ببلدية المجمعة، إن وادي “المشقر” سيتحول إلى نهر جارٍ طوال العام حتى موسم الأمطار المقبل.

وأرجع ذلك إلى أن سد المجمعة الذي أنشأته وزارة البيئة والمياه والزراعة حول الوادي ساعد على احتجاز كميات كبيرة من مياه الأمطار، التي هطلت على المجمعة والمواقع القريبة منها.

وأوضح فارس الثميري، أن هناك تصوراً قدمته البلدية لتهيئة الوادي والاستفادة من تجربة مرور الأودية وسط مدن المملكة بما يخدم هذه المدن، من خلال الاستفادة من مياه الأمطار التي كانت تهدر في الماضي، وفقاً لـ “العربية نت”.

وشدد إلى أهمية قيام البلدية بدورها في معالجة ومكافحة انتشار الحشرات على الوادي، معتبراً أن تجربة وادي “المشقر” ستكون ثرية ومميزة على مستوى المدن السعودية.

ويبلغ طول وادي “المشقر” 100 كم ويخترق محافظة المجمعة ومزارعها، فيما يرتفع سد المجمعة 15 متراً، ويتسع لـ 5 ملايين متر مكعب من المياه.

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