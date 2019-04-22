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فتح التسجيل الإلكتروني للالتحاق بـ«مراكز الرعاية النهارية»

فتح التسجيل الإلكتروني للالتحاق بـ«مراكز الرعاية النهارية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فتح باب التسجيل للالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، للعام الدراسي 1440 / 1441هـ، بدءاً من الخميس المقبل.

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق بالمراكز، إمكانية التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت الوزارة عدداً من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد، حيث سيتم تحويل من تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب أن لا يكون المستفيد مسجلاً في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، بالإضافة إلى خلوه من المشاكل الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

يذكر أن الوزارة قد اعتمدت عدداً من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين بالتسجيل في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 193 مركزاً موزعة في مختلف مناطق المملكة.

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