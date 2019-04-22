البشير في زنزانته.. أنباء عن رفض الطعام وحالة نفسية «صعبة»

تواصل – وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، معلومات متضاربة بشأن صحة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، دون أن يصدر أي تصريح رسمي.

وقال نشطاء إن البشير تعرض لـ”جلطة خفيفة قبل أيام حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته واحتجازه”، في حين ذكر آخرون أنه أصيب بصدمة عصبية.

كما نقل آخرون أنه يعاني من حالة نفسية صعبة، ليذهب البعض إلى أبعد من ذلك حين قالوا إن البشير يرفض تناول الطعام أو الأدوية.

وكانت صحيفة “الانتباهة” السودانية كشفت عن بعض تفاصيل الزنزانة التي يقبع فيها البشير، بعد ترحيله إلى سجن كوبر، الأكثر تحصيناً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن الزنزانة التي يُحتجز فيها الرئيس السوداني السابق، تضم تلفزيوناً ومكيفاً للهواء يعمل بالماء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.