بالفيديو.. متحدث أمن الدولة: تعاملنا باحترافية مع «هجوم الزلفي» وحرصنا على سلامة الموجودين بالموقع

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

تعطل «نظام نور» يربك أولياء الأمور.. ومتحدث «التعليم» يعلق (فيديو)

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بالفيديو.. متحدث أمن الدولة: تعاملنا باحترافية مع «هجوم الزلفي» وحرصنا على سلامة الموجودين بالموقع

بالفيديو.. متحدث أمن الدولة: تعاملنا باحترافية مع «هجوم الزلفي» وحرصنا على سلامة الموجودين بالموقع
0

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية أن تعامل قوات الأمن مع المحاولة الإرهابية لاقتحام مركز مباحث الزلفي كان احترافياً وحرصت على ضمان سلامة المدنيين الذين كانوا يتواجدون في محيط الموقع.

وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة “السعودية” إن القوات الأمنية قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وكانت حريصة على أن تحسم الموقف لصالحها، وهذا ما تم بالفعل، وهو الأمر المعتاد دائماً.

وأوضح اللواء بسام أن هناك عدداً من الفرق الأمنية المختصة تباشر مهامها في موقع الحَادث لرفع الأدلة الموجودة، والتعامل مع الآثار الناتجة عن الهجوم الفاشل، وإزالة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابيين.

وكانت الأجهزة الأمنية تصدت للهجوم الذي استهدف مركز المباحث بالزلفي أمس الأحد وقتلت المهاجمين وعددهم 4 إرهابيين، فيما أصيب 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بالصور.. «أمن الدولة» تكشف تفاصيل الهجوم على نقطة أمنية بأبوحدرية

بالصور.. «أمن الدولة» تكشف تفاصيل الهجوم على نقطة أمنية بأبوحدرية

«أمن الدولة» يُعيد طفليْن اختطفهما والدهما ليلتحق بـ«داعش»

«أمن الدولة» يُعيد طفليْن اختطفهما والدهما ليلتحق بـ«داعش»

«أمن الدولة» تحذر من نشر هذه السلوكيات المتطرفة

«أمن الدولة» تحذر من نشر هذه السلوكيات المتطرفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>