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نصائح مهمة من الدفاع المدني للحماية من الغبار

نصائح مهمة من الدفاع المدني للحماية من الغبار
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تواصل – فريق التحرير:

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين باتباع نصائحه للحماية من الغبار والعواصف الرملية.

وجاءت النصائح كالتالي:
1- البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة حفاظًا على سلامة الجميع.
2- الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصًة خطوط الضغط العالي.
3- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.
4- تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.
5- اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.

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