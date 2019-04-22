نصائح مهمة من الدفاع المدني للحماية من الغبار

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ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين باتباع نصائحه للحماية من الغبار والعواصف الرملية.

وجاءت النصائح كالتالي:

1- البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة حفاظًا على سلامة الجميع.

2- الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصًة خطوط الضغط العالي.

3- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

4- تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

5- اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.