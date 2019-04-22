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نصيحة من «المطلق» لمقيمي الدعاوى على «الصندوق العقاري» (فيديو)

نصيحة من «المطلق» لمقيمي الدعاوى على «الصندوق العقاري» (فيديو)
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تواصل – الرياض:

قدم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، نصائح لمقيمي الدعاوى على الصندوق العقاري بأخذ التمويل عن طريق البنوك بدلاً من الانتظار عام أو عامين، والاستفادة من تواجد الأيدي العاملة خلال الفترة الحالية بأسعار رخيصة قبل أن ترتفع في المستقبل.

وقال المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية الأولى”: “أنا لا أرى أن الناس يطاولون في أمر وجد فيه حل، خذ تمويل البنك بدلاً من الانتظار سنة وسنتين، والآن الأيدي العاملة في مثل هذه الأيام رخيصة وربما يأتي وقت تزيد ويصبح هناك غلاء وتزيد كلفتهم”.

وأضاف أن القرض المدعوم من الصندوق العقاري عن طريق البنوك لا يجوز تسميته قرض، والصحيح تسميته بتمويل يؤخذ من البنك لأنه ليس بقرض وعليه فوائد تدفعها الدولة ولكنه حلال.

وأشار إلى أن جميع النماذج التي تسوقها وزارة الإسكان مع البنوك لقضاء حاجات المواطنين الذين يرغبون السكن، مدروسة شرعاً في الوزارة والبنوك وليس فيها شيء حرام.

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