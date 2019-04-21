ضبط عصابة سرقت «أخشاب» بـ200 ألف ريال من أحد الأحواش بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، أمس الأحد، من ضبط خمسة أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، متهمين بسرقة أخشاب من داخل حوش يقع بضاحية الجعرانة، وتقدر قيمة المسروقات بـ200 ألف ريال، كما تمت مصادرة 4 “دينات” لغرض تحميل المسروقات من الموقع.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تلقت بلاغاً من مواطن، يفيد بقيام خمسة أشخاص بسرقة أخشاب من داخل حوش بضاحية الجعرانة، تقدر قيمتها بـ200 ألف ريال.

وعلى الفور، انتقلت الجهات الأمنية لموقع البلاغ، وتم التحفظ على خمسة أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، واتضح وجود 4 دينات جاهزة لتحميل الأخشاب لغرض السرقة، حيث تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمهم إلى مركز شرطة الشرائع، لإكمال التحقيقات.