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وفاة عامل وإصابة اثنين إثر انهيار سقف مبنى في عرعر (صور)

وفاة عامل وإصابة اثنين إثر انهيار سقف مبنى في عرعر (صور)
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تواصل – راضي العنزي:

انهار مساء اليوم الأحد، سقف مبنى قيد الإنشاء بمدينة عرعر في حي المروج، وأسفر الانهيار عن إصابة شخصين ووفاة آخر من الجنسية الباكستانية.

وباشر الحادث 3 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الإسعاف بمدينة عرعر، وفور وصولها لموقع الحادث تبين وفاة عامل وتعرض اثنين آخرين لإصابات متوسطة.

وأكد مساعد غالي العنزي، المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد.

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