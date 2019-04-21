الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد فهد بن عبدالله باهديلة، المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأوضح أن الاتصالات لا تزال جارية للاطمئنان على سلامتهما، مؤكداً أن إحدى المضيفات تعرضت لإصابات طفيفة؛ ولا تزال تتلقى العلاج حالياً في أحد مستشفيات كولومبو، وحالتها مطمئنة.

وأضاف أن “الخطوط” عملت على تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب “السعودية” في سريلانكا والمالديف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط السعودية في تفجيرات سريلانكا

مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط السعودية في تفجيرات سريلانكا

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بـ «الخطوط السعودية» في جدة.. موعد وطريقة التقديم

الخطوط السعودية تنقل تشغيل رحلات أبها إلى الصالة الجديدة بمطار جدة

الخطوط السعودية تنقل تشغيل رحلات أبها إلى الصالة الجديدة بمطار جدة

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

«الخطوط السعودية» تطلب محاسبين للتوظيف.. إليك التفاصيل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>