«الخطوط السعودية» تكشف تطورات فقدان اثنين من ملاحيها بتفجيرات سريلانكا

تواصل – فريق التحرير:

أكد فهد بن عبدالله باهديلة، المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأوضح أن الاتصالات لا تزال جارية للاطمئنان على سلامتهما، مؤكداً أن إحدى المضيفات تعرضت لإصابات طفيفة؛ ولا تزال تتلقى العلاج حالياً في أحد مستشفيات كولومبو، وحالتها مطمئنة.

وأضاف أن “الخطوط” عملت على تفعيل مركز الطوارئ لمتابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع سفارة المملكة في كولومبو، ومن خلال مكتب “السعودية” في سريلانكا والمالديف؛ وذلك للاطمئنان على سلامة ملاحيها.