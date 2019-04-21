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كيف يتعامل مرضى «القلب» مع تغير موعد الدواء في رمضان؟.. استشاري يجيب

كيف يتعامل مرضى «القلب» مع تغير موعد الدواء في رمضان؟.. استشاري يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين مجموعة من النصائح للتعامل مع مواعيد تغير الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال النمر رداً على سؤال: “كيف تتغير مواعيد الأدوية في رمضان بالنسبة لمرضى القلب؟ بقوله: إن لكل حالة تفاصيلها ولا يمكن الحكم على جميع المرضى بنفس المعيار.

وأضاف النمر في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “حتى المريض نفسه تتغير حالته من يوم لآخر، فقد يستطيع الصوم في أول رمضان ثم يفطر فيما تبقى منه وقد يحصل العكس”.

وأشار إلى أن أغلب الصائمين يفقد 1.5% من وزنه سوائل قبل الإفطار فما بالك إذا كان عمله يدوياً في الشمس خلال النهار مثل عمال البناء والنظافة ورجال الأمن، وكذلك إذا كان يأخذ مدرات للبول!! ولذلك ننصح المرضى بأخذ أدوية الضغط بعد التراويح مباشرة لأنه يكون استرجع كمية كافية من السوائل لجسمه.

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