«ماء الرديتر» ينقذ «ثمانيني» من الموت بالطائف.. علقت مركبته يومين

تواصل – الطائف:

نجحت دوريات مركز شرطة ظلم التابعة لمحافظة الطائف، في العثور على مسن في الثمانينيات من عمره، بعد أن تاه في الصحراء وعلقت مركبته في منطقة تسمى “سبخة العبدة”.

الدوريات وجدت المفقود وقد أعياه التعب والعطش رغم لجوئه لشرب ماء الرديتر الخاص بمركبته.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أبناء مواطن يبلغ من العمر ثمانين عاماً، يفيدون بتغيب والدهم عنهم منذ نحو يومين بعد أن ذهب مع طريق صحراوي قاصداً إحدى الهجر الواقعة شمال مركز ظلم.

وبدأت دوريات مركز شرطة ظلم صباح اليوم، عمليات البحث، وانتقلت الدوريات على الفور للمنطقة الصحراوية المتوقع وجوده بها، وقامت بمسح ميداني لها.

وبعد بحث دام ساعات عثر على المسن وقد علقت مركبته في وحل “سبخة” كان يحاول عبورها ولم يستطع، وشرب مياه الرديتر الخاص بالمركبة بعد شعوره بالعطش الشديد، خاصة أنه بقي عالقاً في السبخة يومين كاملين.

ونقلت الدوريات المسن الذي وُجد في حالة إعياء شديد إلى مستشفى ظلم العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.