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كتلة باردة على المملكة تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع.. وهذه المدينة الأقل حرارة

كتلة باردة على المملكة تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع.. وهذه المدينة الأقل حرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن تتعرض أجواء المملكة لكتلة باردة تتوغل إلى الوسطى والشرقية، وتبلغ ذروتها يوميْ الثلاثاء والأربعاء.

وقال “المسند”، عبر حسابه في “تويتر”: “يُتوقع اليوم أن تنحصر الأمطار على أجزاء من مناطق نجران عسير الباحة جازان”؛ مضيفاً: “يُتوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية باردة ونشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال والغرب والوسط”.

وأضاف: “بوجه عام درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق؛ عدا الربع الخالي، وجنوب منطقة #الرياض، وفي أقصى الشمال السعودي يصل الانخفاض لنحو 10 درجات أقل من المعدل السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في مشهد جويّ قلما يتكرر”.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى سجلت، في طريف 7 درجات مئوية، وهي أقل درجة فجر اليوم في السعودية وفي دول الشام أيضاً؛ بل أخفض من كثير من مدن أوروبا الغربية، وتجدر الإشارة إلى أن السجلات التاريخية لطريف تشير إلى أنها لم تسجل 7 درجات في 21 أبريل منذ 17 سنة (2003م)”.

واختتم: “الكتلة الباردة الاستثنائية تبدأ في التراجع في الشمال والغرب من يوم غدٍ تقريباً، وتظل تتوغل ناحية الوسطى والشرقية حتى تبلغ ذروتها يوميْ الثلاثاء والأربعاء تقريباً، ثم تبدأ في التراجع.. هذا والله أعلم”.

في سياق متصل، شهدت مدينة طريف شمال المملكة نزولاً وتدنياً في درجات الحرارة نتيجة تأثير كتل هوائية باردة؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وصقيع في ساعات الليل المتأخرة متزامنة مع درجات الحرارة الصغرى، وذلك كأقل درجة حرارة مسجلة بالمملكة، ومن المتوقع وفقاً لآراء الفلكيين أن تشهد الفترة المقبلة هجمات “شرسة” من البرد بين الحين والآخر على المنطقة الشمالية.

وتشتد الموجة الباردة في المنطقة الشمالية فجر وصباح الاثنين؛ مما يؤدي إلى اشتداد في كثافة الموجة الغبارية على شمال شرقي وشرق المملكة، وبشكل متوسط في المناطق الوسطى تشمل القصيم، ومنطقة الرياض.

فيما يكون الغبار متوسطاً إلى كثيف أحياناً على حفر الباطن، والمنطقة الشرقية، وبعض السواحل بما في ذلك الدمام والجبيل، وترتفع نسب الغبار في أجواء العاصمة (الرياض) صباح الاثنين 22 أبريل، ويصبح الطقس مغبراً بحدة متفاوتة (خفيفة إلى متوسطة)، ويكون الغبار أقوى في الأحياء الشمالية والشرقية، بمشيئة الله.

 

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