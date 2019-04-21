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مستشار بيئي: حشرة «الصراصير» ليس لها أضرار صحية.. وهذه أسباب انتشارها

مستشار بيئي: حشرة «الصراصير» ليس لها أضرار صحية.. وهذه أسباب انتشارها
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تواصل – الرياض:

أوضح الدكتور علي عدنان عشقي المستشار البيئي، وأستاذ علم البيئة بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز سابقاً، أن انتشار حشرة “الصراصير” في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يرجع للتغيرات المناخية، مضيفاً أن هذا النوع من الحشرات مثلها مثل الجراد ليس لها أي أضرار صحية، وسرعان ما تزول طبيعياً.

وأكد عشقي، أن هذه الحشرات سرعان ما تزول طبيعياً، مضيفاً أن انتشار حشرة الصراصير في مكة المكرمة والمدينة المنورة، هو انتشار طبيعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات المناخية، وقد تنتشر في أي مكان في المملكة العربية السعودية”.

وأشار إلى أن “حشرة الصراصير مثلها مثل الجراد لها غريزة عجيبة، وهي التنبؤ بالتغيرات المناخية، فعندما تضمن المراعي لأجيالها القادمة تتكاثر بأعداد كبيرة جداً”.

وتابع: “أعتقد أن السبب الرئيس في انتشارها بهذه الأعداد الكبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة كمية الأمطار التي هطلت على المملكة، ويلاحظ انتشارها في المناطق الدافئة مثل الحرمين الشريفين حيث الإضاءة الشديدة”.

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