الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

مواطن معمر يروي قصة لقائه بـ«المؤسس» والملك سعود ورحلته بحثاً عن العمل

مواطن معمر يروي قصة لقائه بـ«المؤسس» والملك سعود ورحلته بحثاً عن العمل
0

تواصل – الرياض:

روى مواطن معمر يبلغ من العمر 105 أعوام، تفاصيل من حياته التقى خلالها بالملك عبدالعزيز والملك سعود – رحمهما الله – وقال إن أبناء جيله لم يعيشوا في أمن واستقرار ورخاء إلا بعد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود.

وقال المواطن “حجاب المطلق” الذي ولد عام 1335هـ في مدينة “جبة” الواقعة على بعد 103 كيلومترات شمال غرب حائل، إنهم عاشوا حالة من الجوع قبل توحيد المملكة اضطروا خلالها لأكل الجلود ونبق النخيل.

وأضاف أن ضيق العيش دفعه في واحدة من المرات للسفر على قدميه لمدة أسبوع كامل من جبة وصولاً إلى عرعر، وذلك في سبيل البحث عن عمل، وكان حينها في الثلاثينيات من العمر، وقد كتب له التوفيق بالعمل في خط أنابيب النفط “التابلاين” عام 1368 تقريباً.

وأضاف أنه التقى الملك المؤسس في مدينة الطائف، كما التقى الملك سعود حينما كان ولياً للعهد، حيث كلفه الأخير بشراء الأضاحي لموسم الحج، مشيراً إلى أنه تسلم مبلغ 40 ريالاً في مشعر منى ليشتري بها تلك الأضاحي.

وعن رحلات الحج في ذلك الوقت، قال “المطلق” إنه سافر لأداء الحج من جبة إلى المشاعر المقدسة في رحلة مضنية استمرت لنحو شهر كامل، تخللها سير على الأقدام من جبة إلى حائل؛ ومن ثم التحق بالحملات المتجهة إلى مكة المكرمة باستخدام “اللواري”؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

يُذكر أن المواطن “حجاب المطلق” تزوج بثلاث نساء، ورزق منهن بـ12 ولداً و8 بنات، وقد عمل في مجال الآثار والسياحة في جبل أم سنمان لمدة تزيد على 20 عاماً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تضبط 23 ألف مخالفة للتوطين وتنظيم بيئة عمل المرأة في 3 أشهر

«العمل» تضبط 23 ألف مخالفة للتوطين وتنظيم بيئة عمل المرأة في 3 أشهر

جامعة الملك سعود تعلن فتح باب الترشيح لمناصب قيادية

جامعة الملك سعود تعلن فتح باب الترشيح لمناصب قيادية

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

السيطرة على تماس كهربائي بمكيف في مستشفى «الصدرية» بالرياض

السيطرة على تماس كهربائي بمكيف في مستشفى «الصدرية» بالرياض

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>