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«تعليم ينبع» يعلن عن توفر وظائف بمسمى حارس

«تعليم ينبع» يعلن عن توفر وظائف بمسمى حارس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن توفر (17) وظيفة شاغرة للرجال بمسمى حارس على لائحتي بند الأجور والمستخدمين والتي بدأ التقديم عليها اليوم الأحد الموافق 16 / 8 / 1440 هـ ويستمر إلى يوم الأربعاء الموافق 19 / 8 / 1440هـ، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات أو في حالة التقديم على أكثر من وظيفة، علمًا أنه لن يتم النظر في أي طلب دون التقدم مسبقًا لنظام “ساعد” بوزارة الخدمة المدنية.

واشترطت “الإدارة” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومسجلًا بقوائم “ساعد” في وزارة الخدمة المدنية، وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وغير مفصول لأسباب تأديبية وغير محكوم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجيد القراءة والكتابة إضافة إلى سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من أداء العمل، وأن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

وأكدت “الإدارة” على ألا يكون متقاعدًا من وظيفة وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المُعين عليها وفق شروطها وواجباتها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، والكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية، وألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا , مبينة أنه سيتم طلب الخبرات السابقة وإثباتها وإرفاقها في حالة قبول طلب التوظيف “بعد الفرز” ومطابقتها مع الأصل.

ودعت “الإدارة” مَنْ تنطبق عليه الشروط إلى التقدم عن طريق الدخول لموقع إدارة التعليم بمحافظة ينبع على الرابط الآتي: www.yanbuedu.gov.sa وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة مع اختيار جهة العمل الراغب بها المتقدم والموجودة بالموقع.

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