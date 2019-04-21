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أول مكفوف يعبر المحيط الهادئ في قارب شراعي

أول مكفوف يعبر المحيط الهادئ في قارب شراعي
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تواصل- وكالات:

بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع، بات بحار ياباني أول شخص مكفوف يعبر المحيط الهادئ على متن قارب شراعي، حسبما أفادت الصحافة اليابانية.

وقد وصل ميتسوهيرو إيواموتو (52 عاما) صباح السبت إلى ميناء فوكوشيما على متن مركبه الشراعي البالغ طوله 12 متراً، بعد نحو شهرين على إبحاره من كاليفورنيا.

وغادر الرجل المقيم في سان دييغو عند سواحل ولاية كاليفورنيا المطلة على المحيط الهادئ، هذه المدينة الأميركية في 24 فبراير بصحبة دوغ سميث، وهو بحار أميركي ساعده شفوياً من خلال مده بالمعلومات اللازمة بما فيها اتجاه الرياح.

وقال المغامر الياباني خلال احتفال أقامه لدى وصوله إلى فوكوشيما: “أنا في دياري. شكرا”، منهيا بذلك رحلة امتدت على مسافة تقرب من 14 ألف كيلومتر.

وأوضح إيواموتو لوكالة “كيودو” الإخبارية اليابانية: “لم أستسلم وحققت حلمي”، بعد أن أصبح أول شخص مكفوف يعبر المحيط الهادئ.

وخاض الياباني الذي فقد بصره في سن السادسة عشرة، هذه المغامرة لجمع أموال لاستخدامها في أنشطة خيرية بما يشمل دعم جهود الأطباء لتفادي الأمراض المسببة لفقدان البصر، وفق موقعه الإلكتروني.

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