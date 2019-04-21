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«‏حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدعم منذ انطلاق البرنامج

«‏حساب المواطن» يكشف تفاصيل مبالغ الدعم منذ انطلاق البرنامج
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع إجمالي أعداد المستحقين لدعم حساب المواطن من أرباب أسر ومستقلين إلى 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 44 % من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، لافتاً إلى أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61 % من إجمالي المستفيدين.

فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام الدفعة بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%.

وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما تحصل 84% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ودعا القحطاني المواطنين للتقديم والتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة، مبينًا بأن التسجيل متاح للجميع على مدار العام بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق، موضحاً بأن دراسة الأهلية تتم بشكل شهري بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10 من الشهر المقبل.

 

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