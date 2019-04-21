الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

مشاكل الهضم الشهيرة.. كيف تتخلص منها؟

مشاكل الهضم الشهيرة.. كيف تتخلص منها؟
0

تواصل – وكالات:

يلعب الطعام الذي نتناوله دوراً رئيسياً في عملية الهضم، ويمكن للنظام الغذائي الصحي أن يجنب الإنسان الكثير من المشكلات التي ترافق عملية الهضم.

نستعرض هنا 6 مشكلات تصاحب عملية الهضم، يعاني منها كثير من الناس، على الرغم من أنه يمكن السيطرة عليها بإجراءات بسيطة جدا، وفق ما ذكر موقع “ستاندرد ميديا”.

حرقة المعدة

تحدث بسبب تراكم الحمض في المعدة. والحموضة المعوية يسببها عادة تناول أو شرب الأطعمة الحمضية أو الغنية بالتوابل أو الدهنية. كما أن بعض الأدوية، مثل المستخدمة للاكتئاب وارتفاع ضغط الدم قد تسبب الحرقة.

وينصح الخبراء بتجنب شرب الكثير من المشروبات الحمضية، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل واستبدالها بالأعشاب الطبيعية. وحاول ألا تظل جائعاً لفترة طويلة، لأن هذا يؤدي إلى تراكم الأحماض في المعدة.

متلازمة القولون العصبي

قد يؤدي الإجهاد، وكذلك بعض الأطعمة، إلى تهيج القولون العصبي. وتسبب آلام القولون أطعمة عدة، مثل المقلية منها والفاصوليا ومنتجات الألبان والسكريات صعبة الهضم.

ويكمن العلاج في تناول كمية كافية من الألياف لتعزيز الهضم. وابحث عن تمارين تبقيك مسترخيا. وتجنب الأطعمة التي تسبب الانتفاخ أو الغاز المفرط.

الانتفاخ

أكثر علامات الانتفاخ شيوعا هو تورم المعدة. وعادة ما يكون سببه تناول أطعمة مثل الفول والملفوف واللفت. الإمساك واحتباس الماء يمكن أن يتسبب أيضا في تورم المعدة.

ولتجنب الانتفاخ ابتعد عن الأطعمة المصنعة التي غالباً ما تكون عالية الملح. كما ينصح الأطباء باستخدام الخل والحمضيات والأعشاب بدل الملح عند طهي الطعام.

الإمساك

أبرز علامات الإمساك الشعور بتصلب الأمعاء، وندرة حركتها. ويصاحب ذلك صعوبة في الإخراج قد تستمر أياما، وآلاما في البطن قد تدوم طويلاً. والإمساك المزمن قد يؤدي إلى البواسير.

ومن هنا، ينصح الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف بانتظام لضمان عمل الأمعاء بكفاءة عالية. ويمكنك الحصول على الألياف من الشوفان والخضراوات الجذرية، مثل الجزر.

الإسهال المزمن

يمكن أن يكون للإسهال العديد من الأسباب. فقد يكون بسبب تعذر امتصاص جسمك لبعض الأطعمة أو العدوى التي تسببها بعض الطفيليات.

ولعلاج هذه المشكلة، يوصي الخبراء بتناول كمية كافية من الماء، وغسل اليدين باستمرار. والأهم من ذلك كله، تأكد من تنظيف الأطعمة بشكل صحيح قبل التحضير، وأن يتم تخزين بقاياها بشكل صحيح.

قرحة المعدة

كشفت دراسات أن قرحة المعدة تعود إلى البكتيريا الناجمة عن تناول بعض الأدوية من دون وصفة طبية في كثير من الأحيان، وليس الإجهاد أو النظام الغذائي.

ومن أعراض القرحة حرقان في المعدة والانتفاخ والغثيان. ولأنه يصعب تشخيص سبب الحرقة بشكل فردي، فإنه ينصح بمراجعة الطبيب، إذ إن الأمر يحتاج إلى فحوصات دقيقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عصير من «4 مكونات» يخلص جسمك من السموم.. إليك الوصفة

عصير من «4 مكونات» يخلص جسمك من السموم.. إليك الوصفة

5 مكملات غذائية تريحك من الانتفاخ والإمساك

5 مكملات غذائية تريحك من الانتفاخ والإمساك

5 أطعمة تساعد في علاج «الإسهال» واضطرابات المعدة

5 أطعمة تساعد في علاج «الإسهال» واضطرابات المعدة

3 حلول طبيعية تخلصك من الإمساك

3 حلول طبيعية تخلصك من الإمساك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>