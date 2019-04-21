الربيعة: تدشين مشروع لدعم التعليم في اليمن.. يخدم 50 ألف طالب

تواصل- الرياض:

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة⁩ والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الأحد)، بتدشين مشروع نوعي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، تحت شعار «معا من أجل التعليم في اليمن».

ويشتمل المشروع على تقديم أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي تخدم 50 ألف طالب، إضافة إلى اللوازم المدرسية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تعنى بالمجال التعليمي.

وقال الربيعة: أتوجه بالشكر والتقدير على الدور الكبير لقوات التحالف في دعم العمل الإنساني، ومركز الملك سلمان للإغاثة، والمنظمات الأممية والدولية، وهذا الدور الإيجابي يساهم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأضاف الربيعة: تأكيدا على الدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وشعبه، فقد تم تنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية ودعم اقتصاد اليمن والبنك المركزي اليمني بمبالغ وصلت إلى 11.88 مليار دولار، ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 330 مشروعا في كافة مناطق اليمن بتكاليف تزيد على ملياري دولار، وحظي التعليم في اليمن باهتمام كبير من قبل المركز حيث سبق تنفيذ ستة مشاريع تزيد تكلفتها على أربعة ملايين دولار أمريكي.

من جانبه، أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة التعليم في اليمن.

من ناحيته، وصف وزير التعليم اليمني مشروع «معا من أجل التعليم في اليمن» بأنه يمثل يد الإنسانية الطولى لـ”عاصفة الحزم”، مشيرا إلى أن 14 محافظة يمنية ستستفيد من المشروع.