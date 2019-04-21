الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

البحث عن سعوديَّيْن مفقودَين في تفجيرات سيرلانكا

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

«أمن الدولة» تكشف تفاصيل «هجوم الزلفي»: قضينا على جميع الإرهابيين

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

بدأ اليوم.. إليك رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي (فيديو)

الربيعة: تدشين مشروع لدعم التعليم في اليمن.. يخدم 50 ألف طالب

الربيعة: تدشين مشروع لدعم التعليم في اليمن.. يخدم 50 ألف طالب
0

تواصل- الرياض:

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة⁩ والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم (الأحد)، بتدشين مشروع نوعي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، تحت شعار «معا من أجل التعليم في اليمن».

ويشتمل المشروع على تقديم أكثر من 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي تخدم 50 ألف طالب، إضافة إلى اللوازم المدرسية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تعنى بالمجال التعليمي.

وقال الربيعة: أتوجه بالشكر والتقدير على الدور الكبير لقوات التحالف في دعم العمل الإنساني، ومركز الملك سلمان للإغاثة، والمنظمات الأممية والدولية، وهذا الدور الإيجابي يساهم في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأضاف الربيعة: تأكيدا على الدور الريادي للمملكة في دعم اليمن وشعبه، فقد تم تنفيذ مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية ودعم اقتصاد اليمن والبنك المركزي اليمني بمبالغ وصلت إلى 11.88 مليار دولار، ونفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 330 مشروعا في كافة مناطق اليمن بتكاليف تزيد على ملياري دولار، وحظي التعليم في اليمن باهتمام كبير من قبل المركز حيث سبق تنفيذ ستة مشاريع تزيد تكلفتها على أربعة ملايين دولار أمريكي.

من جانبه، أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن وزارة التعليم تتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة لخدمة التعليم في اليمن.

من ناحيته، وصف وزير التعليم اليمني مشروع «معا من أجل التعليم في اليمن» بأنه يمثل يد الإنسانية الطولى لـ”عاصفة الحزم”، مشيرا إلى أن 14 محافظة يمنية ستستفيد من المشروع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

اليمن.. مصرع مدنيين اثنين جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

اليمن.. مصرع مدنيين اثنين جراء انفجار لغم حوثي بالحديدة

وفاة وزير داخلية الحوثيين في مستشفى تابع لحزب الله

وفاة وزير داخلية الحوثيين في مستشفى تابع لحزب الله

اليمن.. «التحالف» يعلن عن عملية نوعية في صنعاء

اليمن.. «التحالف» يعلن عن عملية نوعية في صنعاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

لماذا نقرأ؟
مقالات

لماذا نقرأ؟

المزيد
نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>