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«الشورى» ينظم ندوة الإسكان في ظل «رؤية 2030».. غداً

«الشورى» ينظم ندوة الإسكان في ظل «رؤية 2030».. غداً
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تواصل- فريق التحرير:

ينظم مجلس الشورى يوم غدٍ في مقره بالرياض ندوة بعنوان “الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030” , وذلك بحضور معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي وزارة الإسكان.

وتستهل الندوة أعمالها بكلمة من معالي رئيس مجلس الشورى، كما ستعرض معالي وزير الإسكان جهود الوزارة وخدماتها التي تقدمها لمستفيديها .

وتبحث الندوة موضوع الإسكان في خمسة محاور، حيث يلقي وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي الضوء على مشروعات الوزارة، فيما يتناول وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات علي آل جابر إحصاءات عن الإسكان والمساكن خلال العام المنصرم 2018.
وعن جانبي التمويل وتمكين المتقدمين من الحصول على طلباتهم يتحدث خلال الندوة المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبد الإله آل الشيخ .
وتتناول الندوة محوراً عن تحفيز العرض ” الاستثمار والتطوير والشراكات ” الذي سيقدمه المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد الغزواني، والرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان سلمان بن سعيدان, فيما يطرح المشرف العام على الإسكان التنموي والتنظيم العقاري السكني بوزارة الإسكان المهندس مازن الداود .

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن مجلس الشورى يهدف من خلال عقد سلسلة من الندوات, التي ينظمها وتتناول مختلف الموضوعات التي تمس المجتمع بشكل مباشر، إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من جانب الجهات الحكومية المعنية وذلك في إطار تكاملي يهدف إلى تعزيز رؤية المملكة 2030، ويهدف كذلك إلى تعزيز دوره الرقابي والتشريعي، من خلال مناقشة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته، على نحو يعمل على إثراء عمل اللجان المتخصصة للمجلس، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من ورش العمل والندوات، وجلسات الحوار التي تدعم تواصل المجلس مع المجتمع.

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