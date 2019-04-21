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27 ألف اتصال للاستفسار عن مبادرة «دعم العسكريين»

27 ألف اتصال للاستفسار عن مبادرة «دعم العسكريين»
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تواصل – واس:

كشف المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 التابع لوزارة الإسكان، عن إحصائيات الاتصالات التي تلقاها خلال شهر مارس الماضي، حيث تلقى المركز أكثر من 111 ألف اتصال من مستفيدي الدعم السكني في وزارة الإسكان، وشكلت نسبة الاستفسارات عن المنتجات السكنية والمشاريع 51% من مجموع الاتصالات الواردة.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 تلقى 111.637 اتصالًا خلال شهر مارس الماضي، بينها أكثر من 56.9 ألف اتصال للاستفسارات عن المنتجات السكنية والمشاريع، وأكثر من 27 ألف اتصال للاستفسارات عن مبادرة دعم العسكريين التي شكلت 25% من الاتصالات، في حين استحوذت استفسارات مبادرة دعم المدنيين فوق 50 سنة 10% من نسبة الاتصالات الواردة للمركز، و10% لتسجيل مستفيدين جدد، في حين استحوذت الشكاوى والملاحظات على 4%.

وكانت الوزارة قد دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 منتصف فبراير الماضي، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج “سكني” وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر وسهل لكافة المستفيدين.

وكذلك تقديم العديد من الخدمات للمستفيدين كشرح آلية الاستحقاق والدعم السكني، وتوضيح الشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجابة على كافة استفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تقديم الشرح الكافي لمميزات المنتجات السكنية المختلفة التي يقدمه برنامج “سكني”، واستقبال الشكاوى والملاحظات وحلها، كما يقدم خدمات توعوية وشروحات تعريفية للحلول التمويلية وعرض الخيارات السكنية المختلفة للمستفيدين الراغبين في التملك.

يذكر أن أوقات عمل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء، إذ زود المركز بطاقم عمل مؤهل من الموظفين المختصين في تقديم المشورة، والملمين بكافة المعلومات عن خدمات البرنامج لتوجيه المستفيدين لسبل حل أية تحديات قد تواجههم مع الجهات التمويلية والمطورين وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بشكل سريع وعملي.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتذليل المعوقات التي تواجه المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم، إذ ينضم مركز الاتصال الموحد لخدمة المستفيد إلى طرق التواصل المختلفة التي توفرها الوزارة لمستفيديها من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروعها المنتشرة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها على أراضي المشاريع.

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