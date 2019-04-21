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خطوات سهلة للمرأة لصرف مستحقاتها بالتأمينات.. تحذير رسمي من الاحتيال
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تواصل- الرياض:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه من منطلق الحفاظ على حقوق المشتركات، فإنها توضح أن المبالغ الخاصة بالمرأة المشتركة هي حق من حقوقها وتستطيع التقدم بطلب صرفها في أي وقت تشاء بطريقة سهلة وميسرة عبر الدخول على خدمات المؤسسة الإلكترونية أو باستخدام تطبيق تأميناتي وخلال خطوات بسيطة وسريعة أو عبر زيارة أحد مكاتب المؤسسة دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هؤلاء الأشخاص.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد الله بن محمد العبد الجبار: إنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر مجهولة المصدر يدّعون فيها صعوبة استخراج حقوق المرأة من التأمينات وأن باستطاعتهم تسهيل ذلك ودعمهم من بعض المؤثرين من خلال الإعلان عن هؤلاء عبر حساباتهم في السناب شات.

وأهابت المؤسسة بالعملاء عدم مشاركة معلوماتهم أو بياناتهم مع الغير لكي لا يتعرضوا للاحتيال والاستغلال، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المعلنين.

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