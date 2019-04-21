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«السعودية للكهرباء» تشرح خطوات التسجيل الإلكتروني في خدمة «حسابي»

«السعودية للكهرباء» تشرح خطوات التسجيل الإلكتروني في خدمة «حسابي»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن عملية التسجيل في خدمة “حسابي” سهلة ومُيسرة، ولا تحتاج سوى لدقائق معدودة عن طريق موقع الشركة على الانترنت أو زيارة مكاتب خدمات المشتركين.

وأوضحت “السعودية للكهرباء”، أن التسجيل في خدمة “حسابي” يتطلب أن يكون المشترك قد سجل بياناته في موقع الشركة أولاً، ومن ثم البدء في التسجيل في “حسابي” مباشرة من خلال ست خطوات فقط، عبر الرابط.

وبينت الشركة أن الخطوة الأولى، هي: “تعريف الحساب” من خلال الضغط على عرّف الآن، ثم الخطوة الثانية، وهي: اختيار “مالك أو مستأجر”؛ لتحديد نوع العلاقة لتعريف الحساب، ثم تأتي الخطوة الثالثة، والمتمثلة في: “تحديد عنوان العداد” وفق خيارات البحث المتاحة.

أما الخطوة الرابعة، فهي: إضافة الحساب ومراجعة العنوان ورقم العداد، ثم الخطوة الخامسة، وتتمثل في: تحديد نوع علاقة المشترك بالعقار، وحالة الاستفادة منه، والموافقة على شروط اتفاقية الإيصال والاستهلاك، وفي النهاية الخطوة السادسة والأخيرة، وهي: اكتمال عملية تعريف الحساب.

يذكر أن عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني للشركة، تتم من خلال خطوات بسيطة أيضاً، تبدأ بتحديد نوع المشترك “أفراد أو أعمال”، ثم تحديد نوع الهوية “هوية وطنية أو هوية مقيم”، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال، ثم الضغط على أيقونة “تفعيل الحساب”، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإضافة العنوان الوطني الخاص بالمشترك.

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