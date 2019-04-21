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«كتابي لا يُهان» مبادرة لحفظ الكتب في متوسطة العلاء بن الحضرمي بمكة

«كتابي لا يُهان» مبادرة لحفظ الكتب في متوسطة العلاء بن الحضرمي بمكة
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تواصل- مكة المكرمة:

نشرت الإدارة التعليمية بمكة المكرّمة؛ صوراً لمبادرة متوسطة العلاء بن الحضرمي، المتمثلة في توفير حاويات لحفظ الكتب في ساحات المدرسة وممراتها للحفاظ عليها واحترام ما تتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية.

تأتي المبادرة تزامناً مع انطلاق سير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وللحد من ظاهرة رمي الكتب المدرسية في الشوارع والساحات العامة بعد الانتهاء من الاختبارات.

وتضمّنت العبارات المكتوبة على الحاويات المتوفرة في ممرات المدرسة : “كتابي لا يُهان.. عزيزي الطالب: كتابك يحمل بين دفتيه آيات الرحمن أو أسماءه، حق علينا احترامه وتوقيره”.

 

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