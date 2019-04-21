مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط السعودية في تفجيرات سريلانكا

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن مضيفة “بالخطوط السعودية” أصيبت في يدها جراء التفجيرات التي طالت فنادق عدة في العاصمة السريلانكية كولمبو صباح اليوم الأحد؛ حيث كانت في فندق جراند سينامون؛ حين وقع التفجير بالمطبخ.

وأضافت المصادر أن المصابة كانت ضمن طاقم رحلة رقم “SV788” مسارها “الرياض- المالديف- كولمبو”؛ حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السريلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران؛ حسب نظام الطيران. وكان من المفترض مغادرتهم اليوم في تمام الساعة 5:35 مساءً إلى جدة ثم إلى الرياض.

أحدث إحصائية عن عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا، كشفت عن وقوع 156 قتيلًا، بينهم 35 أجنبيًّا؛ وفق “رويترز”.

وكان المئات في سريلانكا قد أصيبوا جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح (القيامة)، صباح الأحد؛ حسبما أعلنت الشرطة.