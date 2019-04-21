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توفيت صائمة.. مواطن يبني مسجداً بحائل صدقة جارية عن زوجته (فيديو)

توفيت صائمة.. مواطن يبني مسجداً بحائل صدقة جارية عن زوجته (فيديو)
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تواصل – حائل:

بنى مواطن مسجداً في ضاحية قفار جنوب مدينة حائل، ليكون صدقة جاريةً عن زوجته المتوفاة قبل خمس سنوات؛ وفاءً لسنوات العشرة التي جمعتهما معاً.

ونشر فهد الفيصل التميمي مقطع فيديو من داخل المسجد المقرر افتتاحه هذا الأسبوع، وعلق قائلاً: “غاليتي.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. هذا هو مسجدك وسيفتتح هذا الأسبوع بإذن الله.. أنا أعرف حبك وحرصك على عمل الخير اللهم لا تحرمها أجره ولا تحرم الأجر كل من سعى في بنائه.. اللهم إنك تعلم أنها ماتت وهي صائمة فاروي عطشها من ماء الكوثر لن أنساكي يا غاليتي مهما طال البعد والفراق”.

واعتبر التميمي، أن المسجد الذي يتسع لـ1200 مُصلٍ؛ جزء من رد الجميل لزوجته التي توفيت وهي صائمة.

من جانبهم، امتدح كثير من المعلقين ما فعله المواطن، حيث أكدوا أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في الوفاء بين الزوجين، داعين لفقيدته بالرحمة والمغفرة.

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