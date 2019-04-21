«مستفيد»: لديَّ بنت وساكن إيجار ودعمي 300 ريال فقط.. و«حساب المواطن» يتفاعل

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى أحد مستفيدي دعم حساب المواطن من تدني قيمة الدعم الذي يحصل عليه، مقارنة بزملائه في العمل، خاصة وأنه متزوج ولديه ابنة ويسكن في منزل بالإيجار.

وقال المواطن في شكواه: “أنا متزوج ولديَّ بنت واحدة وساكن في بيت إيجار، وينزلي دعم ٣٠٠ ريال فقط، مع العلم أن زملائي في العمل ينزل لهم ٥٠٠ وأكثر، وقدمت اعتراضاً عدة مرات ولا فائدة”.

ورد “حساب المواطن”: “يُصرَف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

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