إجراءات وشروط منح «جواز سفر» للمواطنة المتزوجة من أجنبي

تواصل – فريق التحرير:
كشفت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الرسمي، عن إجراءات وشروط إصدار جواز سفر لمواطنة متزوجة من زوج غير سعودي.
وأوضحت أن الإجراءات تتمثل في:
– تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (600 ريال لمدة عشر سنوات، 300 ريال لمدة خمس سنوات).
– الحصول على موعد إلكتروني عبر الرابط (حجز موعد إلكتروني)
– تعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز إلكترونياً وإرفاق صورتين (مقاس 4X6) حديثتي التصوير والخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب.
كما حددت مديرية الجوازات الشروط:
– عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيدة.
– المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يلزم حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية.
– حضور زوج المواطنة مع إقامته وعقد الزواج.
– تواجد المواطنة داخل المملكة العربية السعودية.
– أن تكون المستفيدة على قيد الحياة.
– إحضار الجواز السابق عند التجديد.
– حضور الزوج عند الاستلام على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.