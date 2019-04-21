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إجراءات وشروط منح «جواز سفر» للمواطنة المتزوجة من أجنبي

إجراءات وشروط منح «جواز سفر» للمواطنة المتزوجة من أجنبي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عبر موقعها الرسمي، عن إجراءات وشروط إصدار جواز سفر لمواطنة متزوجة من زوج غير سعودي.

وأوضحت أن الإجراءات تتمثل في:

– تسديد رسوم إصدار الجواز آلياً (600 ريال لمدة عشر سنوات، 300 ريال لمدة خمس سنوات).

– الحصول على موعد إلكتروني عبر الرابط (حجز موعد إلكتروني)

– تعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز إلكترونياً وإرفاق صورتين (مقاس 4X6) حديثتي التصوير والخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الطلب.

كما حددت مديرية الجوازات الشروط:

– عدم وجود مخالفات مرورية على سجل المستفيدة.

– المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يلزم حصولهن على بطاقة الهوية الوطنية.

– حضور زوج المواطنة مع إقامته وعقد الزواج.

– تواجد المواطنة داخل المملكة العربية السعودية.

– أن تكون المستفيدة على قيد الحياة.

– إحضار الجواز السابق عند التجديد.

– حضور الزوج عند الاستلام على أن يوقع بإمضائه واسمه الصريح باستلام جواز السفر ويذكر رقم الجواز وتاريخه ومصدره.

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