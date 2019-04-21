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السودان.. مباحثات إضافية بين المحتجين والمجلس العسكري لنقل السلطة

السودان.. مباحثات إضافية بين المحتجين والمجلس العسكري لنقل السلطة
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تواصل – وكالات:

أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا مساء السبت، مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير على “مواصلة اللقاءات” بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وقال صدّيق يوسف، القيادي في “تحالف الحرية والتغيير” المنظّم للاحتجاجات: “اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد قبول الطرفين، وذلك حتى يتمّ نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية”.

وأضاف: “أوضحنا مطلبنا الرئيسي وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة” للقوات المسلحة في الخرطوم”.

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