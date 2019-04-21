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تنبيه متقدم من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ونجران

تنبيه متقدم من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ونجران
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية، ينتج عنها إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وتيماء وحالة عمار والبدع والوجه وضباء والمويلح والمنجور وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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