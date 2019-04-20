ما سبب تعطل «نظام نور» صباح اليوم؟

تواصل – فريق التحرير:

اشتكى عدد كبير من المواطنين من تعطل جزئي في نظام نور صباح اليوم تزامنا مع فتح باب التقديم لرياض الأطفال.

وتمثل العطل في تأخر كبير في تحميل الموقع وعدم إمكانية استكمال الخطوات أو الانتقال للخطوة التالية، والخروج من الصفحة دون استكمال التسجيل.

وانتقد مواطنون -عبر مواقع التواصل- فتح باب التسجيل الكترونيًّا في كافة المناطق دفعة واحدة ما تسبب في زيادة الضغط على “سيرفرات الموقع” وأدى إلى حدوث مشاكل تقنية.

وبدأ في تمام السابعة من صباح اليوم الأحد التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”.

وأوضحت الوزارة، طريقة التقديم، التي تتمثل في الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام “نور”، وإدخال اسم ولي الأمر، واختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد، وتحديد صف الطفل بناءً على تاريخ الميلاد، وإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، وبعد ذلك اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم.

وإذا لم تتوافر أماكن شاغرة يتم اختيار مدرسة الانتظار، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد.

ويمكن الاطلاع على خطوات التسجيل والشروط والمستندات المطلوبة سواء بالنسبة للطالب السعودي أو غير السعودي أو أبناء مواطني دول الخليج، مزودة بصور توضيحية عبر الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا).