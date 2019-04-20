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دعوى قضائية ضد إعلان مطعم مسيء للمعاقين

دعوى قضائية ضد إعلان مطعم مسيء للمعاقين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن إعلان لأحد المطاعم؛ بعدما اعتبرته مُسيئاً لذوي الإعاقة.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، إنه من منطلق واجبها في حماية حقوق ذوي الإعاقة، التي منها حفظ مكانتهم وصورتهم في المجتمع، فإنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الإعلان غير اللائق لأحد المطاعم.

يشار إلى أن الإعلان المتداول، أظهر أحد الأشخاص وهو يتسلل للمطعم ويتناول إحدى الوجبات، ومع اكتشاف أمره من قبل عمالة المطعم ادعى أنه من ذوي الإعاقة للإفلات من العقاب.

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