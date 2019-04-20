الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بدء التسجيل في «رياض الأطفال» عبر «نظام نور».. تعرف الخطوات والشروط

بدء التسجيل في «رياض الأطفال» عبر «نظام نور».. تعرف الخطوات والشروط

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

انخفاض الحرارة مع أمطار وغبار.. تعرف توقعات طقس اليوم

انخفاض الحرارة مع أمطار وغبار.. تعرف توقعات طقس اليوم
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصحبها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق (الجوف ،الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان. عسير، الباحة ،الرياض ،الشرقية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الطقس المتوقع خلال فترة «الاختبارات».. تقلبات جوية ورياح نشطة على عدة مناطق

الطقس المتوقع خلال فترة «الاختبارات».. تقلبات جوية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات طقس الأحد.. رياح وغبار وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقعات طقس الأحد.. رياح وغبار وانخفاض حاد في درجات الحرارة

الحصيني: توقعات بانخفاض نادر في درجات الحرارة

الحصيني: توقعات بانخفاض نادر في درجات الحرارة

«الأرصاد»: تنبيه بهطول أمطار رعدية على 4 مناطق

«الأرصاد»: تنبيه بهطول أمطار رعدية على 4 مناطق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>