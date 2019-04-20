نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو)

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قدّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نصيحة مهمة للطلاب والطالبات بمناسبة بدء اختبارات آخر العام، اليوم الأحد، وذلك حرصا عليهم ولتوجيههم لكيفية زيادة التحصيل والتفوق.

وأوضحت أن هناك الكثير من النصائح، لكن الأهم هو الحصول على القدر الكافي من النوم خلال أيام الاختبارات، مرجعة ذلك لدور النوم الهادئ المريح في تثبيت المعلومات وبالتالي استعادتها بسهولة وقت الحاجة.

وحذّرت “المكافحة” من السهر أو تناول حبوب مخدرة أو عقاقير طبية بغرض زيادة ساعات المذاكرة على حساب ساعات النوم، حيث إن ذلك يؤدي للخمول وعدم التركيز وبالتالي ستكون المحصلة “صفرا”.