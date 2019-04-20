الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

قبل خطبة الجمعة.. وفاة مواطن أثناء تلاوته القرآن بأحد جوامع عسير

قبل خطبة الجمعة.. وفاة مواطن أثناء تلاوته القرآن بأحد جوامع عسير

نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو)

نصيحة مهمة من «مكافحة المخدرات» للطلاب خلال فترة الاختبارات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قدّمت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات نصيحة مهمة للطلاب والطالبات بمناسبة بدء اختبارات آخر العام، اليوم الأحد، وذلك حرصا عليهم ولتوجيههم لكيفية زيادة التحصيل والتفوق.

وأوضحت أن هناك الكثير من النصائح، لكن الأهم هو الحصول على القدر الكافي من النوم خلال أيام الاختبارات، مرجعة ذلك لدور النوم الهادئ المريح في تثبيت المعلومات وبالتالي استعادتها بسهولة وقت الحاجة.

وحذّرت “المكافحة” من السهر أو تناول حبوب مخدرة أو عقاقير طبية بغرض زيادة ساعات المذاكرة على حساب ساعات النوم، حيث إن ذلك يؤدي للخمول وعدم التركيز وبالتالي ستكون المحصلة “صفرا”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض» تعلن مواعيد الاختبارات النهارية والليلية.. وتكشف آخر الترتيبات

«تعليم الرياض» تعلن مواعيد الاختبارات النهارية والليلية.. وتكشف آخر الترتيبات

ضبط إثيوبييْن يروجان الحبوب المخدرة بين الطلاب في الباحة

ضبط إثيوبييْن يروجان الحبوب المخدرة بين الطلاب في الباحة

في حملة أمنية.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بـ«عسير» (صور)

في حملة أمنية.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بـ«عسير» (صور)

ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»

ضبط مقيم بحوزته حشيش مخدر في «عزيزية جدة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>