عودة بث «قناة المجد» على النايل سات

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تعاود شبكة قنوات المجد الفضائية بث قناتها العامة على مدار النايل سات بعد انقطاع وذلك لبثها حصرياً على مدار العرب سات منذ منتصف العام 2018.

وتبث قناة المجد العامة على مدار النايل سات على التردد : 11137 الاستقطاب أفقي : H معدل البيانات : 27500 معامل التصحيح :5/6 .

شبكة قنوات المجد الفضائية والتي تحوي على 13 قناة متنوعة بدءاً بقناة المجد العامة وقناة المجد للقرآن الكريم والتي تعتبر القناة الأولى في العالم لبث القرآن الكريم على مدار الساعة، تليها قناتي المجد العلمية المختصة ببث الدروس العلمية وقناة المجد للحديث النبوي.

وتقدم شبكة قنوات المجد الفضائية خدمة إخبارية لمشاهديها عبر قناة المجد الإخبارية، وقناتي المجد الوثائقية وقناة المجد الطبيعية والتي تختص بالبرامج الوثائقية والطبيعية، وتأتي قناة ماسة والتي تهتم بالدراما والمسلسلات والبرامج الترفيهية موجهة للشباب و قناة دال منافسة لقنوات الواقع حيث تبث برنامج همثون في نسخته الأولى والتي تبث على مدار النايل سات ومدار العرب سات.

ويأتي اهتمام شبكة قنوات المجد الفضائية بالطفل من خلال 4 قنوات مخصصة للأطفال، حيث تهتم قناة مجد للأطفال بالبرامج المباشرة والمسجلة التربوية الموجهة للطفل، تليها قناة بسمة والتي تعرض أحدث المسلسلات الكرتونية الآمنة والمخصصة للطفل، و تأتي قناة روضة موجهة لتعليم الأطفال دون سن المدرسة، وأخيراً قناة تغاريد والتي تعرض أناشيد تربوية بأسلوب طفولي شيق يجذب الأطفال.

وتأتي عودة شبكة قنوات المجد الفضائية بث قناتها العامة على مدار النايل سات تلبية لرغبة جمهورها في الوطن العربي وشمال أفريقيا خاصة.

وقد انتقلت شبكة قنوات المجد الفضائية منتصف العام الماضي بث قنواتها حصرياً على مدار العرب سات : 12476 عمودي 27500، وعاودت بث قناتي المجد العامة وقناة دال على مدار النايل سات .