الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

سيارات وفواتير مجانية.. جوائز من «الكهرباء» للتسجيل في خدمة «حسابي»

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

بالأسماء.. «خادم الحرمين» يُقر 3 تكليفات بإمامة «التراويح» بالحرمين

قبل خطبة الجمعة.. وفاة مواطن أثناء تلاوته القرآن بأحد جوامع عسير

قبل خطبة الجمعة.. وفاة مواطن أثناء تلاوته القرآن بأحد جوامع عسير

عودة بث «قناة المجد» على النايل سات

عودة بث «قناة المجد» على النايل سات
0

تواصل – فريق التحرير:

تعاود شبكة قنوات المجد الفضائية بث قناتها العامة على مدار النايل سات بعد انقطاع وذلك لبثها حصرياً على مدار العرب سات منذ منتصف العام 2018.

وتبث قناة المجد العامة على مدار النايل سات على التردد : 11137 الاستقطاب أفقي : H معدل البيانات : 27500 معامل التصحيح :5/6 .

شبكة قنوات المجد الفضائية والتي تحوي على 13 قناة متنوعة بدءاً بقناة المجد العامة وقناة المجد للقرآن الكريم والتي تعتبر القناة الأولى في العالم لبث القرآن الكريم على مدار الساعة، تليها قناتي المجد العلمية المختصة ببث الدروس العلمية وقناة المجد للحديث النبوي.

وتقدم شبكة قنوات المجد الفضائية خدمة إخبارية لمشاهديها عبر قناة المجد الإخبارية، وقناتي المجد الوثائقية وقناة المجد الطبيعية والتي تختص بالبرامج الوثائقية والطبيعية، وتأتي قناة ماسة والتي تهتم بالدراما والمسلسلات والبرامج الترفيهية موجهة للشباب و قناة دال منافسة لقنوات الواقع حيث تبث برنامج همثون في نسخته الأولى والتي تبث على مدار النايل سات ومدار العرب سات.

ويأتي اهتمام شبكة قنوات المجد الفضائية بالطفل من خلال 4 قنوات مخصصة للأطفال، حيث تهتم قناة مجد للأطفال بالبرامج المباشرة والمسجلة التربوية الموجهة للطفل، تليها قناة بسمة والتي تعرض أحدث المسلسلات الكرتونية الآمنة والمخصصة للطفل، و تأتي قناة روضة موجهة لتعليم الأطفال دون سن المدرسة، وأخيراً قناة تغاريد والتي تعرض أناشيد تربوية بأسلوب طفولي شيق يجذب الأطفال.

وتأتي عودة شبكة قنوات المجد الفضائية بث قناتها العامة على مدار النايل سات تلبية لرغبة جمهورها في الوطن العربي وشمال أفريقيا خاصة.

وقد انتقلت شبكة قنوات المجد الفضائية منتصف العام الماضي بث قنواتها حصرياً على مدار العرب سات : 12476 عمودي 27500، وعاودت بث قناتي المجد العامة وقناة دال على مدار النايل سات .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وزير إعلام اليمن: نايل سات يوقف قناة «المسيرة» الحوثية بدعم من التحالف

وزير إعلام اليمن: نايل سات يوقف قناة «المسيرة» الحوثية بدعم من التحالف

«المجد» تطالب الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن مراسلها في الضفة

«المجد» تطالب الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن مراسلها في الضفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!
مقالات

نجاحك هنا.. وفشلك هناك!

المزيد
الطوفان القادم ( 6 )
مقالات

الطوفان القادم ( 6 )

المزيد
سياسة الأرض المحروقة
تدوينات حرة

سياسة الأرض المحروقة

المزيد
المواجهة هي الحل الأمثل
مقالات

المواجهة هي الحل الأمثل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>